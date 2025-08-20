dalivali.bg
НАТО заседава за Украйна: Обсъждат се гаранциите за сигурността и преговорите за мир

Доналд Тръмп вече изключи изпращането на американски войски в Украйна, но обеща да участва в инициативата по друг начин

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:45 ч. 20.08.2025 г.

Гаранциите за сигурността на Украйна – основна тема на днешната среща на НАТО. Началниците на военните щабове на страните членки ще заседават онлайн.

Военното ръководство на Алианса ще бъде запознато с резултатите от срещата между президентите на Съединените щати и Русия в Аляска, както и с актуалната военна обстановка в Украйна.

Журналист за срещите между Тръмп, Путин и Зеленски: Много зрелище и твърде малко дипломация

Гаранциите за украинската сигурност се очаква да бъдат формулирани писмено от "Коалицията на желаещите" в следващите 10 дни.

Доналд Тръмп вече изключи изпращането на американски войски в Украйна, но обеща да участва в инициативата по друг начин.

Русия отхвърля идеята за международни сили в Украйна - мирното споразумение остава далеч

„Президентът разбира, че гаранциите за сигурност са от решаващо значение за осигуряване на траен мир и е разпоредил на екипа си за национална сигурност да координира действията си с нашите приятели в Европа, също да продължи да си сътрудничи и да обсъжда тези въпроси с Украйна и Русия“, заяви говорителят на Белия дом Карълайн Левит.

От Белия дом заявиха, че се обсъждат различни места за потенциалната бъдеща среща между държавните глави на Украйна и Русия.

Тръмп изключва изпращането на американски войски в Украйна

Френският президент Еманюел Макрон предложи домакин да бъде Женева. Въпреки заповедта за арест на Владимир Путин от Международния наказателен съд, Швейцария ще предостави имунитет на руския президент, ако дойде на преговори за мир.

Виена също изяви желание за домакинство на среща Путин-Зеленски. И Австрия, и Швейцария обаче са в лоши отношения с Русия, откакто нахлу в Украйна.

Белият дом обмисля Будапеща за мирни преговори със Зеленски и Путин

Според "Политико" Белият дом се насочва към Будапеща – при премиера Виктор Орбан, който поддържа контакт с руския президент. Не е ясно дали Украйна ще се съгласи там да бъде срещата.

