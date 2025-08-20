„Това, което наблюдаваме, има твърде малко с дипломацията, защото това са поредица от зрелищни срещи, които поставят под прожекторите лидери, особено Доналд Тръмп, но разбира се и Владимир Путин и европейските лидери“, коментира в „Тази сутрин“ Петър Карабоев, зам.-главен редактор на в. "Дневник".

„Имаме поредица от събития, които са много зрелищни, но на практика някой продължава да тълкува, да пуска информация, като че ли нещо се е случило. Дипломацията не действа по този начин, особено на това най-високо ниво“, на мнение е Карабоев.

„Путин избягва да нарича Зеленски с име или президент, а ние чакаме да се срещнат“, допълни той.

„Въпросите са два – какво може да се оправи и какво още може да се обърка. От този хаос с различни изявления в различни посоки навлизаме в политическата астрология. Кой как е облечен, какъв знак е дал. Едно объркващо поведение на лидерите“, коментира от своя страна журналистът Валерия Тодоров.

„Дипломацията е изкуството на възможното, а възможното в момента е много малко. Въпросът е дали ще се състои двустранна среща. От една страна, Тръмп има уверението от Путин, че е готов за такава среща. От друга – руското външно министерство заяви, че се работи по повишаване равнището на преговорите“, посочи Тодоров.

„Презумпцията, че на Тръмп му пука за Европа и за Украйна е доста спорна. Самият факт, че той снощи разговаря с Виктор Орбан и започват спекулациите, че Будапеща ще бъде може би мястото на срещата с Путин. Орбан е дипломатически силно изолиран“, коментира още Карабоев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK