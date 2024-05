Учени откриха планета, която е по-голяма от Юпитер, но изненадващо е пухкава и лека като захарен памук, предаде Асошиейтед прес.

Екзопланетата е с изключително ниска плътност за размерите си, съобщи международен екип. Газовите гиганти в нашата Слънчева система са Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Те имат много по-голяма плътност.„Планетата е много пухкава, тъй като е съставена предимно от леки газове, а не от твърди тела“, каза Халид Баркауи от Масачузетския технологичен институт.

Учените смятат, че отклонение като това на планетата WASP-193b е идеално за изучаване на неконвенционалното формиране и еволюция на космическите тела. Планетата е открита миналата година.

Astronomers have identified a planet that’s bigger than Jupiter yet surprisingly as fluffy and light as cotton candy. https://t.co/IZxqhUtesi pic.twitter.com/z44Ms0vA75