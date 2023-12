Израелската армия публикува нови кадри и информация за системата от тунели на „Хамас“ под град Газа.

Площадът в центъра на града е имал решаваща роля. Според израелските сили за отбрана оттам под земята са били достъпни офисите и апартаментите на политическото и военното ръководство на ислямистката организация.

Follow LTC Ido, the deputy commander of the 401st Brigade, as he exposes a terrorist tunnel he and his soldiers uncovered in a civilian garage, next door to a community college and a school for deaf children. pic.twitter.com/8itMpofvEt