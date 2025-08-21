Поредна катастрофа със пиян водач в столицата. Пробата за алкохол е отчела близо 2,4 промила в кръвта. За щастие няма пострадали, а само материални щети. Шофьорът е задържан за 72 часа и са му повдигнати 2 обвинения.

В сряда вечер в квартал „Христо Смирненски“ мъж е залял жена с течност и се е опитал да я запали. Полицейски патрул се отзовава на сигнал от свидетели. След пристигането на органите на реда мъжът се качва в бус и потегля, а полицаите започват да го преследват. Гонката завършва с катастрофа в детска площадка. Заради късния час на нея няма деца.

По пътя си пияният водач удря 3 коли и дърво. Това не е първо престъпление на мъжа, осъждан е няколко пъти и е лежал в затвора.

Щетите са само материални – на стойност от около 15 хил. лв., а от районната администрация ги отстраняват на другия ден.



Обмисля се поставянето на допълнителни кашпи около площадката, за да гарантират сигурността на децата. А шофьорът може да бъде осъден от 1 до 3 години за шофиране след употреба на алкохол и от 1 до 6 години за закана за убийство.

