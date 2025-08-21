Пиян шофьор се вряза в детска площадка в столичния квартал “Христо Смирненски”. Инцидентът е станал снощи, около 22:30 ч., до блок 38. До него се е стигнало след полицейско преследване.

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

Мъжът е управлявал бус и е нанесъл поражения по три други превозни средства и е ударил дърво.

Извършителят е задържан, като първата му проба за алкохол е показала 2,7 промила. Очакват се резултатите от кръвна проба.

Мъжът е познат на полицията и има предишни такива прояви.

Снимка: Георги Илиев - кмет на Слатина

Образувано е досъдебно производство, като най-вероятно превозното му средство ще бъде конфискувано.

Късно снощи в квартал „Христо Смирненски“ е повикан полицейски патрул заради битова свада между мъж и жена. След пристигането на органите на реда мъжът се качва в бус и потегля, а полицаите започват да го преследват. Гонката завършва с катастрофа в детска площадка. Заради късния час на нея няма деца.

"Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката", коментира районният кмет.

Екип на столична община в момента е там и разчиства площадката.

Ще бъде направена оценка на щетите и ще се поиска законово възможната компенсация.

Снимка: Георги Илиев - кмет на Слатина

От районната админситрация обмислят поставянето на допълнителни кашпи около площадката, за да гарантират сигурността на децата

