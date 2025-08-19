На 18 август 2025 г. около 05:40 часа служители на РУ Нови пазар получили сигнал, че на главен път Русе – Варна в близост до разклон за село Зайчино Ореше лек автомобил, с шуменска регистрация е излязъл извън пътното платно, съобщиха от ОД МВР Шумен.

В хода на първоначалните мероприятия е установено, че превозното средство е управлявано от 14-годишно момче от град Шумен.

С техническо средство е установено, че е управлявало МПС след употреба на алкохол с концентрация в кръвта - 1,48 промила. Задържан е за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

По случая работят служители на РУ Нови пазар.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK