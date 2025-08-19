Властите (Savannah Airport Police) публикуваха видеозапис на пилот на Southwest Airlines, който се провалил на тест за наличие на алкохол в кръвта, малко преди излитане през януари тази година.

Кадрите са разпространени няколко месеца след случилото се, предава Fox News.

52-годишният Дейвид Алъсоп от Ню Хемпшир е бил задържан в международното летище Савана/Хилтън Хед около 7 сутринта на 7 януари, според шерифската служба на окръг Чатъм.

Видеозапис от полицейска камера показва как полицаи разпитват Алъсоп, след като са получили сигнал, че пилотът може да е бил под въздействието на алкохол точно преди полет 3772 на Southwest да излети от Джорджия за Чикаго.

Пилотът призна, че е изпил „няколко бири“ 10 часа преди полета, на което полицаят му поиска да даде обяснение.

Полицаите забелязват миризмата на алкохол и искат от Алъсоп да направи тест. Въпреки че пилотът първоначално заяви, че „няма нужда“.

„Няколко бири“, повтори Алъсоп.

„Определете „няколко бири“?“, попита отново полицаят.

„Около три“, отговори пилотът. „Лека бира“.

В крайна сметка Алъсоп се съгласява и видеозаписът показва как се опитва да върви по права линия, въпреки че властите установили, че все още е в нетрезво състояние.

Алсоп беше арестуван, а полетът беше забавен с четири часа и излетя в 11 часа сутринта. Билетите на пътниците са били презаверени или са били пренасочени на други полети, съобщиха от Southwest Airlines.

Southwest съобщи, че Алъсоп е „отстранен от длъжност“.

„Клиентите бяха настанени на други полети и се извиняваме за прекъсването на техните пътувания“, заяви тогава говорител на компанията. „За Southwest няма нищо по-важно от безопасността на нашите служители и клиенти.“

Федералната авиационна администрация строго забранява на пилотите да консумират алкохол в рамките на осем часа преди полет. Те също така не могат да имат алкохол в кръвта от 0,04% или повече.

