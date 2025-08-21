Интернет културата и дигиталното поколение променят английския език чрез добавянето на странни, но популярни думи в официален речник. За година Cambridge Dictionary включи в онлайн версията си над 6000 такива думи.

Сред тях са:

"skibidi" – налудничаво,



"delulu" – объркан,



"tradwife" – домакиня.

Тези думи според Cambridge Dictionary идват директно от социалните мрежи. Някои хора ги използват в жаргонната реч, а други – дори не са ги чували.

Развитието на социалните мрежи определено оказва влияние върху формирането на съвременния език. Когато една общност използва определена дума, това е достатъчно да стане част от официалния речник.



„Когато „Кеймбридж“ и тези, които пишат речника, разбират, че има поне една малка група. Казват: окей, тези думи вече съществуват, по-добре да ги пишем, защото вече знаем, че ги има в нашия език“, коментира преподавателят Кенуърд Хил.

От друга страна, по-възрастните остават изгубени в превода или смисъла. Дали тези думи наистина са стойностни езикови иновации, или просто поредния тренд сред дигиталното поколение - ще покаже времето.

