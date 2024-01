„Израелската армия трябва да планира предварително, защото ще имаме още задачи и битки през цялата година“. Това каза в новогодишното си обръщение говорителят на армията на Израел Даниел Хагари по повод войната с „Хамас“, предаде Би Би Си.

Хагари обяви, че някои войски, особено резервистите, ще бъдат изтеглени, за да им се даде възможност да се прегрупират. Тези адаптации са предназначени да осигурят планирането и подготовката за продължаване на войната през 2024 г., уточни той.

Говоритeлят на израелската армия отбеляза също, че ще са необходими десетки хиляди резервисти, за да бъдат продължени сраженията.

Войната между Израел и „Хамас“ започна, след като терористичната организация изстреля стотици ракети към Израел и взе близо 240 заложници на 7 октомври миналата година.

В новогодишната нощ, малко след 12 ч. през нощта, „Хамас“ отново изстреля залп от ракети към Израел. В страната прозвучаха сирените за въздушна тревога, а системите за противоракетна отбрана бяха задействани.

