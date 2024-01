Терористичната организация „Хамас“ изстреля бараж от най-малко 27 ракети срещу Израел - точно когато часовникът удари полунощ при посрещането на новата година. Сирените за въздушна тревога прозвучаха в Израел в началото на 2024 г., а журналисти в Тел Авив станаха свидетели на работата на системите за противоракетна отбрана, които прихващаха ракети над главите им, някои от празнуващите по улиците бързаха да се прикрият, предаде АФП.

Iron Dome interceptions seen over central Israel following a Hamas rocket barrage from the Gaza Strip. pic.twitter.com/DQcOpg54nT

Системите за противовъздушна отбрана са прихванали 18 ракети, а останали 9 са паднали на открито. Силни експлозии от прихващанията гърмяха в небето над Тел Авив. Няма данни за жертви и разрушения.

„Това не са среднощни фойерверки, а ракетна атака на „Хамас“ срещу израелци, опитващи се да посрещнат новата година щастливо“, коментират от израелското посолство в САЩ.

These are not midnight fireworks, but a Hamas rocket attack at Israelis trying to bring in the new year happily. #newyearseve2024 #newyearseve #HamasIsISIS pic.twitter.com/e3YqQvX3ld