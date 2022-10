Атаките с ракети и дронове на Русия срещу електроцентрали и друга инфраструктура в Украйна са „актове на чист терор“, които се равняват на военни престъпления, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH