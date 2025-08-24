21 души са в болница след катастрофа с училищен автобус в събота в щата Пенсилвания САЩ, съобщи местната полиция.
В автобуса е пътувал отбор по американски футбол от прогимназията Аликуипа с трима възрастни към мач в близката Гибсония.
Катастрофата е станала в Икономи Боро, на около 20 мили северно от Питсбърг.
Сред ранените е и шофьорът на автобуса, обяви началникът на полицията в Икономи Бъро Майкъл О’Брайън.
Все още няма информация за състоянието на пострадалите.
О’Брайън коментира, че инцидентът е станал на лош завой. Причините за катастрофата все още се изясняват.
В петък на магистрала в щата Ню Йорк катастрофира туристически автобус с 52-ма пътници, които са се връщали от посещение на Ниагарския водопад.
Петима души загинаха, а много бяха ранени и откарани в болници. Сред тях има и деца.
