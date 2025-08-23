Петима души са загинали при катастрофата с пътнически автобус на магистрала в Ню Йорк, САЩ.

Това съобщават световните агенции като се позовават на информация от местната полиция.

Пътниците са били 52-ма – на възраст от 1 до 74 г., връщали са се от посещение на Ниагарския водопад.

Катастрофата е станала в петък към 12:30 ч. местно време близо до град Пембрук, на 48 км източно от град Бъфало.

Автобусът се е движил на изток и е загубил контрол, като е паднал в разделителната лента, а след това и в канавка.

Някои от жертвите са били изхвърлени от превозното средство при катастрофата, съобщи полицията, и се смята, че повечето не са носили предпазни колани.

Други са останали заклещени в обърнатото превозно средство в продължение на няколко часа.

Първоначално имаше информация за загинало дете, но тя не се потвърди. В автобуса е имало няколко деца и те са откарани в детски болници.

Червеният кръст откри център за събиране на семейства, за да свърже деца и родители, които са били транспортирани до различни болници.

Повечето от жертвите са туристи от Индия, Китай и Филипините.

Властите молят шофьори, които имат записи от видеорегистратори на катастрофата, да ги предоставят, за да помогнат в разследването.

