Туристически автобус се преобърна в западната част на щата Ню Йорк. При инцидента има загинали и ранени, включително деца, но засега не е известен броят им, пише Ройтерс, като се позова на щатската полиция.

Служител на силите на реда заяви, че в катастрофиралия автобус все още има затиснати хора и че спасителната акция продължава.

Някои пътници са изхвърчали от автобуса при преобръщането му, казаха от полицията.

Групата се е връщала от Ниагарския водопад на границата между САЩ и Канада към Ню Йорк, когато свидетели са видели как превозното средство губи контрол и се преобръща. Според полицията повечето от жертвите са от Индия, Китай и Филипините, пише Би Би Си.

Инцидентът е станал на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK