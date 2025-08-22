Туристически автобус се преобърна в западната част на щата Ню Йорк. При инцидента има загинали и ранени, включително деца, но засега не е известен броят им, пише Ройтерс, като се позова на щатската полиция.
Служител на силите на реда заяви, че в катастрофиралия автобус все още има затиснати хора и че спасителната акция продължава.
Някои пътници са изхвърчали от автобуса при преобръщането му, казаха от полицията.
Групата се е връщала от Ниагарския водопад на границата между САЩ и Канада към Ню Йорк, когато свидетели са видели как превозното средство губи контрол и се преобръща. Според полицията повечето от жертвите са от Индия, Китай и Филипините, пише Би Би Си.
Инцидентът е станал на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало.
