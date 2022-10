Многобройни експлозии в Киев и сирени за въздушно нападение. Кметът Виталий Кличко заяви, че жилищни сгради в централния Шевченковски район са пострадали, за това съобщава Би Би Си.

Ръководителят на канцеларията на президента Володимир Зеленски заяви, че атаките са от т.нар. дронове камикадзе.

BREAKING: Two explosions in center of #Kyiv.



Likely drones. Third drone was shot down. Residents heading to bunkers #UkraineWar pic.twitter.com/mkMudardV0