Плувецът в екстремни условия Цанко Цанков е в разгара на опита си за световен рекорд по 24-часово непрекъснато плуване в свободни води без неопрен и помощни средства.

На пристанището в Оряхово се събират хора и го очакват.

Вчера Цанков тръгна вчера от видинското село Кошава.

140 км е разстоянието, което трябваше да измине, а тези последни 500 метра ще бъдат предавани на специална видеостена.

Той е световен шампион по плуване в ледени води. Преминал е 5 от 7-те най-тежки океански маратони.

