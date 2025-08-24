Само по bTV говори американският военен пилот на хеликоптер „Блек Хоук“, който в началото на август помогна за гасенето от въздух на пожара в Сунгурларе.

Офицер Джейк Шларман напуска тренировъчната база в Ново село и се включва в реална спасителна мисия без да се замисля.

Той е американски военен пилот с ранг за висока специализация. Пристига в тренировъчния полигон в Ново село преди няколко месеца, за да помага в случай на пожари вследствие на упражненията. Реалното бедствие не го оставя безучастен.

Предизвикателствата в мисията се оказват много.

„Най-голямото предизвикателство беше, когато късно през деня вятърът се усили. Димът стана много, много гъст, а огънят по-силен. Като пилоти ние трябва да имаме непрекъснат визуален контакт със земята, а за да сме ефективни трябва да изпускаме водата близо до огнището“, спомня си пилотът.

Снимка: bTV

На борда на хеликоптера решенията взима офицер Шларман. Има помощник пилот и двама души екипаж, които освобождават водата. В борбата със стихията в Сунгуларе обаче на „Блек Хоук“ се качва и български пожарникар.

„Той беше нашата връзка с огнеборците на земята. Имаше стотици, които се бореха с пламъците. Ние можехме да осигурим голям обем вода, но трябваше да знаем къде да я пуснем и българският пожарникар, който беше с нас, изигра огромна роля в това да ни насочи къде е най-нужно. И един призив от мен: Особено когато пожарите достигат близо до градовете, естественият инстинкт на всеки е да защити дома си с каквото има : градински маркучи, кофи с вода, но, ако виждате във хеликоптер, който прави маневра, за да изпусне вода, моля ви отдалечете се, защото носим 2500 литра и не можем да бъдем максимално прецизни“, заяви офицер Шларман.

Снимка: bTV

Предупреждава и семейството си в Охайо, че този път участва не в тренировка, а реална операция.

„В този случай можеше да има истински последици върху човешки животи и да... предупредих ги и много се гордея, че имах възможност да участвам в това“, спомня си той.

Тази мисия доказва колко съществена е ролята на съвместните учения и съюзническото присъствие у нас, отбелязват от министерството на отбраната.

