Жителите на Плевен отново излизат на протест заради водната криза в града.

Те настояват за конкретни и бързи действия от институциите.

Плевен е на воден режим от седмици, а в града и околните села вода има само по три часа сутрин и вечер.

Днес недоволните граждани се събират първо пред сградата на местното ВиК в 17:30 ч.

Оттам протестното шествие ще премине през центъра на Плевен и ще стигне до общината на площад „Възраждане“.

Заради водната криза в петък в града беше създаден кризисен щаб, а от понеделник започва определяне на места за спешни сондажи.

Вече са локализирани най-компрометираните тръбопроводи и е започнала тяхната подмяна. Предвижда се и зониране на мрежата, както и регулиране на налягането.

