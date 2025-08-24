Жителите на Плевен отново излизат на протест заради водната криза в града.
Те настояват за конкретни и бързи действия от институциите.
Плевен е на воден режим от седмици, а в града и околните села вода има само по три часа сутрин и вечер.
Днес недоволните граждани се събират първо пред сградата на местното ВиК в 17:30 ч.
Оттам протестното шествие ще премине през центъра на Плевен и ще стигне до общината на площад „Възраждане“.
Заради водната криза в петък в града беше създаден кризисен щаб, а от понеделник започва определяне на места за спешни сондажи.
Вече са локализирани най-компрометираните тръбопроводи и е започнала тяхната подмяна. Предвижда се и зониране на мрежата, както и регулиране на налягането.
