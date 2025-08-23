Продължава тежката водна криза в Плевенско. Хората са обезверени и подготвят протест в неделя вечер пред общината в Плевен.

И днес едно от най-търсените неща в магазините в Плевенско е минералната вода.

В село Брестовец хората имат вода само по няколко часа сутрин и вечер, твърдят, че обявеният режим не се спазва.

Според тях освен домакинствата, кризата тежко засяга и дребния бизнес, който няма собствен водоизточник и трупа разходи и загуби.

Местните не вярват, че мерките на държавата ще дадат резултат, и се готвят да се включат в предстоящия протест в неделя.

Това лято четвърт милион българи са без вода, а проблемът е от години.

Депутатите прокъсаха лятната си ваканция, за да набележат спешни мерки за справяне с водната криза.

