Проектът за язовир „Черни Осъм“: Местните се опасяват от екологична катастрофа

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм са притеснени от намерението на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм".

Стартирането на проекта е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята за язовира е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

„Ние сме твърдо против, сигурни сме, че има и други източници, които могат да разрешат проблема“, казват Марин Сираков, кмет на Черни Осъм.

„Приемаме с тревога новината, не бива да бъдат противопоставяни хората с вода и тези без. Имаше конкретни предложения – водоснабдяване от язовир Сопот, изграждане на кладенци в терасите на река Дунав и изграждане на нов водопровод“, посочват още гражданите.

„Проблемът стои неразрешен от години, могат да се вземат мерки и да се премахнат течовете и да не се стига до екологичната катастрофа, която ще стане, ако се построи язовирът“, казват още жители на населените места.

Целия разговор гледайте във видеото.