dalivali.bg
София
сега Слънчево 17°
10 Слънчево 19°
11 Незначителна облачност 21°
12 Разкъсана облачност 22°
13 Незначителна облачност 24°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Предавания Тази събота и неделя

Проектът за язовир „Черни Осъм“: Местните се опасяват от екологична катастрофа

Според тях има други алтернативни решения за справяне с безводието

Димитър Върбанов

Публикувано в  09:41 ч. 23.08.2025 г.

Жители на троянските села Орешак и Черни Осъм са притеснени от намерението на правителството да възобнови проекта за изграждане на язовир "Черни Осъм".

Стартирането на проекта е сред дългосрочните мерки на регионалното министерство за справяне с водната криза в Плевен. Идеята за язовира е на повече от 30 години, но среща съпротива от местните заради опасения, че изграждането му ще повлияе на природата и туризма в региона.

„Ние сме твърдо против, сигурни сме, че има и други източници, които могат да разрешат проблема“, казват Марин Сираков, кмет на Черни Осъм. 

Кризисният щаб заседава за водната криза в Плевен

„Приемаме с тревога новината, не бива да бъдат противопоставяни хората с вода и тези без. Имаше конкретни предложения – водоснабдяване от язовир Сопот, изграждане на кладенци в терасите на река Дунав и изграждане на нов водопровод“, посочват още гражданите.

„Проблемът стои неразрешен от години, могат да се вземат мерки и да се премахнат течовете и да не се стига до екологичната катастрофа, която ще стане, ако се построи язовирът“, казват още жители на населените места.

Целия разговор гледайте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Майката на ударената от АТВ жена в „Слънчев бряг“: Лекарите казаха, че няма никакъв шанс

Майката на ударената от АТВ жена в „Слънчев бряг“: Лекарите казаха, че няма никакъв шанс
Коланите на падналото в Несебър дете са се скъсали почти едновременно, моряк ги е хвърлил в морето

Коланите на падналото в Несебър дете са се скъсали почти едновременно, моряк ги е хвърлил в морето
Христина и съпругът ѝ имат две деца, скоро спестили за жилище: Ударът с АТВ слага край на мечтите им

Христина и съпругът ѝ имат две деца, скоро спестили за жилище: Ударът с АТВ слага край на мечтите им
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем

Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем

"Бях на местопроизшествието": Обвиненият за убийството в Първомай е направил самопризнания

"Бях на местопроизшествието": Обвиненият за убийството в Първомай е направил самопризнания
Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: На прага на новия политически сезон
На прага на новия политически сезон
Снимка: Безводие мъчи стотици хиляди хора
Безводие мъчи стотици хиляди хора
Снимка: Проект за язовир среща съпротива от жителите на Орешак и Черни Осъм
Проект за язовир среща съпротива от жителите на Орешак и Черни Осъм
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин