Въздействаща възстановка почете паметта на създателите на българската държава и запали фестивалния огън в Жеравна.

Трети ден продължава Фестивалът на фолклорната носия, който събира хиляди от цялата страна и чужбина.

Днес е последният ден от фестивала, който събира всички, желаещи да съпреживеят начина, по който са живеели старите българи.

Събират се да танцуват, да пеят народни песни, да покажат най-ценните накити и носии, които пазят от своите баби и прабаби. И да въвлекат в това и децата си.

В рамките на фестивала отново имаше предложение за брак. А кулминацията снощи беше около запалването на фестивалния огън.

От силния вятър, той излезе извън контрол. Това наложи намесата на пожарникарите, но мерки бяха взети предварително и паника нямаше. Не спря и хорото.

Всяка поляна и всеки баир се превръщат в хорище. Овации предизвикаха надиграванията по двойки.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK