Въздействаща възстановка почете паметта на създателите на българската държава и запали фестивалния огън в Жеравна.
Трети ден продължава Фестивалът на фолклорната носия, който събира хиляди от цялата страна и чужбина.
Днес е последният ден от фестивала, който събира всички, желаещи да съпреживеят начина, по който са живеели старите българи.
Събират се да танцуват, да пеят народни песни, да покажат най-ценните накити и носии, които пазят от своите баби и прабаби. И да въвлекат в това и децата си.
В рамките на фестивала отново имаше предложение за брак. А кулминацията снощи беше около запалването на фестивалния огън.
От силния вятър, той излезе извън контрол. Това наложи намесата на пожарникарите, но мерки бяха взети предварително и паника нямаше. Не спря и хорото.
Всяка поляна и всеки баир се превръщат в хорище. Овации предизвикаха надиграванията по двойки.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK