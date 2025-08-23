В Жеравна хиляди хора се събраха на фестивала на фолклорната носия. Целта на фестивала е гостите му да се доближат до бита на българите отпреди близо 150 години.

Днес предстоят надигравания на любителски клубове. Има конкурси за дамска и мъжка автентична носия. Кулминацията е вечерта - пали се големият огън.

На терен има 2 пожарни, водоноски, пожарогасители и се следи стриктно за безопасността.

По думите на участници хората идват заради фоклора, България, любовта към българското.

Ангел Ангелов приготвя пилешка супа със зеленчуци.

"Когато всички си тръгваме, си казваме "До Жеравна!", всички са доволни, весели", казва още Ангел.

