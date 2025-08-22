Хиляди любители на фолклора се стекоха край живописното селце Жеравна, където за 17-ти пореден път се провежда Фестивалът на народната носия.

Хора от всички кътчета на страната, сред които и много семейства с деца, облякоха народни носии, за да се пренесат век и половина назад и в продължение на 3 дни да живеят като прадедите ни.

Нестинарски игри, конкурси за бебешко и детско народно облекло, за автентична женска украса и за старинни пафти са част от фестивалната програма.

„За десета година сме тук - били сме във всякакви вариации - бременна, кърмеща, с едно бебе, с подрастващи. Харесва ни целият смисъл - да се обединим заедно, да сме съпричастни във фолклора, в традициите, в музиката, в хубавата храна, и да се насладим на пъстротата“. Каза Николета Господинова.

„В рамките на три дни не престава тази музика да свири -сега в момента чувате македонските зурни, но те се сменят с родопските каба гайди, после със северняшката духова музика, после с тракийските оркестри. През цялото време е музика песни и танци, борби, нестинарски игри, конкурси за народни носии, за пафти, силови спортове, игри и забавления, анимации“, заяви Христо Димитров - организатор.