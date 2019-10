54% от жителите на Кърджали не одобряват състоянието на града – поне това показва онлайн анкета на bTV Radio. Каква промяна очакват жителите на Кърджали от бъдещия кмет? В ефира на радиото своите виждания споделиха основните кандидати според социологическо проучване на „Маркет Линкс“ – Хасан Азис от ДПС, Никола Чанев от ГЕРБ и Милко Багдасаров от БСП.

Какво първо ще направите за гражданите на град Кърджали ако станете следващия кмет?

Хасан Азис: „Първото нещо, което ще направя, е да събера колегите си и да продължим това, което сме започнали. Приключване на осветлението на града и влизане в междублоковите пространства. На второ място започваме работа по ремонта и обзавеждането на останалите и последни 3 училища в града. На трето място започваме с писането на проекта за новия младежки център в Кърджали”.

Никола Чанев: “Ревизия на това, което се е случило на тази община. Ще започнем с ревизия на осветлението на град Кърджали, защото още през месец ноември 2017г. правителството отпусна първия транш и средствата за това осветление. Вече сме края на октомври 2019г. и отново обещанията на господин Азис се оказаха празни и Кърджали отново в огромната си част е тъмен”.

Милко Багдасаров: „Ако искаме да постигнем някакви добри резултати, е задължително едно единство, една солидарност. Задължително е да спазваме принципа, че когато се говори в един глас, той се чува най-далеч и най-добре и да изградим един добър диалог, разбиране, взаимно уважение, а не противопоставяне. За да можем да вървим напред”.

За инфраструктурните проекти, доходите на жителите в Кърджали и проектите в региона – чуйте в звуковия файл какво казаха кандидатите за кмет на града.