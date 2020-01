Не си спомням господин Божков да се е появявал публично и да иска агитките да излязат на улицата, очевидно нещата са доста остри. Това коментира в ефира на "Важното, казано на глас" по bTV Радио експертът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов.

Преди два дни "Нове холдинг" на Васил Божков разпространи позиция срещу "некомпетентните политици". Повод за размяната на реплики стана проектозакон, който предвижда забрана на частните лотарии, които се контролират от Божков.

Безлов коментира, че много пъти темата за регулация на хазарта се е появявала, но е била потушавана. Всеки политик, който иска да мисли за хората, трябва да види, че почти 60% от българите играят хазарт, коментира експертът. В същото време почти същия процент хора искат ограничаване на хазарта, особено на мекия вариант, тоест талончетата. Възрастни хора се отказват от млякото си, за да търкат талончета, майки с деца, това е всекидневие и рано или късно си мисля, че това ще приключи, коментира Безлов. Той допълни, че е оптимист, защото и преди е имало тежки битки и даде за пример безмитните магазини.

По думите му на експерта приходите в хазартната сфера са близо 3% от БВП. За 2018 година единствено Македония и Малта са пред България, но Малта е специален случай, защото там са регистрирани всички големи световни оператори. За сравнение през 2007 г. е било 1,2 млрд. лв.

Васил Божков потърси съдействието на феновете на „Левски“, като им обясни, че минат ли промените, спира финансирането на клуба. Той ги призова да се срещнат с премиера Бойко Борисов, защото на него не му вдига телефона. Футболните привърженици вече поискаха да разговарят с министър-председателя и намекнаха, че могат да излязат на улицата. Според Безлов още при взимането на „Левски“ преди две години бизнесменът всъщност е блокирал тогавашните промени, свързани с хазарта. Ако Борисов не иска да се поддаде на натиска на феновете, може да отиде на разговор с Божков, коментира Безлов. И допълни, че бизнесменът може да си позволи и без хазартния бизнес да финансира футболния отбор. Агитките се превърнаха в контрол на улицата, а това е много сериозен политически инструмент, каза още експертът.