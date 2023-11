За пета поредна година Dir.bg отличава българските мъже с неоспорван авторитет и значимост за съвремието, в което живеем в рамките на събитието He`s The MAN 2023. Тазгодишната селекция бе представена вече онлайн, а грандиозният финал ще бъде на 28 ноември 2023 г. от 19:00 ч. в Централен Военен Клуб, София.

В онлайн интервюта и видеоразговори двумилионната аудитория на Dir.bg се срещна с поета, писател и драматург Стефан Цанев, режисьорът, борещ се за “Оскар” Стефан Командарев, съоснователят и управител на Аджибадем Сити Клиник Андрей Марков, и психиатърът, богослов и политически анализатор д-р Николай Михайлов.

По време на събитието на 28 ноември на сцената на Военния клуб водещият Георги Тошев ще представи „горящия човек“ - актьорът Иван Бърнев, музикалната сензация Крис и Юли от група „Молец“ и брилянтния режисьор, който предизвика фурор с представлението си “Хага” - Галин Стоев. Организаторите ще срещнат публиката и с генералния мениджър на „Филип Морис България“ - Демиан Пинтос, за когото бизнесът и изкуството могат да си подадат ръка, за да създадат един различен свят.

Както всяка година, и през 2023 година Dir.bg насочва вниманието на своите читатели към добрите примери в българското общество. Това е каузата на целия екип, посветил времето си на търсенето на най-подходящите лица от обществения ни живот, бизнес и изкуство.

Нека бъдем, нека каузата ни води!

He`s The MAN! се провежда за пета поредна година след старта си през 2019-а. В първото издание на поредицата от срещи под мотото "Ум, дух и тяло" се включиха д-р Станимир Сираков, Светослав Иванов, Юлиян Вергов, Ники Станоев, Филип Захариев, Станислав Трифонов-Насимо, Стойчо Младенов, Teoдосий Теодосиев, Денислав Коджабашев и Иво Христов. През 2020 година, въпреки световната здравна криза, Dir.bg продължи традицията със серията "Време за мъже", в която влязоха проф. Иво Петров, Графа, Михаил Билалов, Лазар Ангелов и Велизар Величков. През 2021 година He`s The MAN! събра на тайна галавечеря Лазар Радков, Пламен Русев, Христо Мутафчиев и Стефан Вълдобрев в селекцията "В обувките на успеха!". През 2022 година He`s The MAN представи правилата на успеха на проф. Мартин Вечев, проф. Атанас Щерев, Найден Тодоров, Георги Господинов, Малин Кръстев и Димитър Бербатов.

