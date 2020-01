Депутатът от ДПС Йордан Цонев отрече някога да е инициирал законодателни промени, които облагодетелстват бизнесмена Васил Божков. В ефира на "Важното, казано на глас" по bTV Радио, Цонев беше категоричен, че твърденията на лидера на НФСБ не отговорят на истината.

По-рано в "Лице в лице" Валери Симеонов каза, че с предложенията си в закона за хазарта оправя законова несправедливост, направена от Цонев през 2014 година. Според лидера на НФСБ депутатът от ДПС нарочно е изпуснал думата "лотария" и така Васил Божков е плащал по-ниски данъци.



Йордан Цонев беше категоричен, че промените, за които Симеонов говори, не са негово дело. Техен вносител е Менда Стоянова и група народни представители от ГЕРБ.

Цонев е автор на промени година по-рано - през 2013 г., но те предлагали всички хазартни игри да бъдат под еднакво облагане. "Това не се прие от залата, прие се режимът да бъде двоен и този двоен режим се потвърди от ГЕРБ през 2014 г.", посочи депутатът от ДПС.

"Сега разбирам, че двойният режим е бил използван и то напълно законно за плащане на различни налози от различните игри, това е истината", допълни той.



Въпреки че според Цонев Валери Симеонов за пореден път намесва името му по грешка, няма намерение да го съди. Това е просто нелепа политическа атака, коментира още депутатът от ДПС.



Цонев обясни, че и той, и ДПС ще гласуват "въздържал се" при разглеждането на предложенията в закона за хазарта в пленарната зала. В същото време подкрепи идеите на финансовия министър Владислав Горанов.

Днес изненадващо той предложи държавната такса да се плаща единствено върху печалбата или по-точно казано върху "разликата между стойността на направените залози и изплатените печалби за всяка игра". Досегашният закон предвиждаше две хипотези за заплащане на държавна такса - 15% върху оборота или 20% върху печалбата.

Аргументът, с който почна атаката срещу Националната лотария, беше, че досега тя неправилно е плащала по-ниския данък - 20% върху печалбата, вместо 15% върху оборота, както е плащал Българският спортен тотализатор.

Според Цонев това предложение било същото като неговото през 2013 г. "7 години по-късно стигнаха до нещо, което аз съм предлагал, но те не приеха", обясни още депутатът. Той отказа да се ангажира кой носи отговорност за закона до момента, защото темата му е "безинтересна".

"Те решиха да направят такива регулации, направиха ги, сега да видим какво са направили", коментира още народният представител. Депутатът от ДПС призна, че се познава с бизнесмена Васил Божков, но не са се чували по телефона отдавна. Бил левскар, но не бил притеснен за футболния отбор, защото ще се намери кой да го финансира.