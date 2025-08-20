Рязки и вероятно необратими промени в Антарктида, предизвикани от климатичните промени, могат да повишат световните океани с няколко метра и да доведат до „катастрофални последици за поколения напред“, предупреждават учени, предаде АФП.

Ново изследване, публикувано в списание Nature и изготвено от водещи експерти, показва ускорени промени в региона, които едновременно са причина и следствие от глобалното затопляне. „Антарктида показва тревожни признаци на бързи промени в леда, океана и екосистемите си. Някои от тези процеси ще бъдат трудни за спиране. “, заяви водещият автор, проф. Нерили Ейбрам от Австралийския национален университет, цитиран от БГНЕС.

Учените анализират доказателства за резки промени в морския лед, океанските течения, ледената покривка и шелфовете, както и в морския живот, и как всички те си взаимодействат.

Спътниковите данни показват, че морският лед около континента се е свил драматично през последното десетилетие. От 2014 г. насам ледовете са се отдръпнали средно със 120 километра от бреговата линия – три пъти по-бързо от темповете на топене в Арктика за близо половин век. Според учените това може да доведе до летни периоди с почти пълна липса на лед в Антарктида още преди Арктика.

Този процес вече застрашава животинските видове – например през последните две години хиляди малки императорски пингвини са загинали, удавяйки се или измръзвайки, след като морският лед под тях се е стопил твърде рано.

Различно е положението с ледниковата покривка и шелфовете, които лежат върху суша. Пълното топене на антарктическия ледник би повишило океаните с 58 метра, но дори сегашното средно глобално затопляне от 1,3°C вече доближава праговете за загуба на огромни масиви лед, способни да повишат морското равнище с поне три метра.

https://btvnovinite.bg/svetut/otkriha-opasni-ezera-pod-leda-na-antarktida.htmlhttps://btvnovinite.bg/svetut/otkriha-opasni-ezera-pod-leda-na-antarktida.html

Допълнителен риск е сривът на Антарктическата циркулация – система от океански течения, които разпределят топлина и хранителни вещества в региона и по света. Изследванията вече показват „бързо и значително забавяне“ на тази система, което може да доведе до засилено глобално затопляне и намалена способност на океаните да поглъщат въглероден диоксид.

Според учените единственият начин да се ограничи този порочен цикъл е прекратяване на емисиите на парникови газове. „Решенията за емисиите, които ще вземем през следващите десетилетия, ще определят колко лед ще загубим и колко бързо ще го загубим,“ заключи Ейбрам.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK