НАТО потвърди безусловната си подкрепа за Украйна

НАТО потвърждава своята безусловна подкрепа за Украйна. Това заявиха началник-щабовете на страните от Алианса, които обсъдиха резултатите от срещите на Доналд Тръмп с Владимир Путин и с Володимир Зеленски.



След видеоконферентата връзка беше заявено, че НАТО е за "траен, справедлив и надежден мир".



Объсъдени бяха и гаранциите за сигурността на Украйна след спирането на бойните действия.



По този повод руският външен министър Сергей Лавров коментира, че каквато и рамка за гарантиране на тази сигурност да се обсъжда в Европа и в Алианса -

без Русия нищо няма да може да бъде решено.

