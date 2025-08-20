НАТО потвърди безусловната си подкрепа за Украйна

НАТО потвърждава своята безусловна подкрепа за Украйна. Това заявиха началник-щабовете на страните от Алианса, които обсъдиха резултатите от срещите на Доналд Тръмп с Владимир Путин и с Володимир Зеленски.
След видеоконферентата връзка беше заявено, че НАТО е за "траен, справедлив и надежден мир".
Объсъдени бяха и гаранциите за сигурността на Украйна след спирането на бойните действия.
По този повод руският външен министър Сергей Лавров коментира, че каквато и рамка за гарантиране на тази сигурност да се обсъжда в Европа и в Алианса -
без Русия нищо няма да може да бъде решено.
