Парад на старинна флотилия: Амстердам отбелязва 750-ата си годишнина

С красив парад на старинна флотилия - Амстердам отбелязва своята 750-а годишнина. В града се стекоха стотици платноходи, които бяха приветствани с оръдейни салюти при влизането им в пристанището.



Събитието се провежда на всеки 5 години от половин век насам, когато нидерландската столица е отбелязала своята 700-на годишнина.



Това е първият парад от 10 години насам, тъй като през 2020 г. беше отменен заради ковид-пандемията.



Събитието привлича стотици хиляди посетители. През следващите няколко дни те ще могат да се качат и на самите кораби, за да разгледат в какви условия са пътували мореплавателите.

