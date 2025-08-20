dalivali.bg
София
сега Слънчево 19°
00 Слънчево 18°
01 Слънчево 18°
02 Слънчево 18°
03 Слънчево 17°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Лайфстайл Любопитно

Парад на старинна флотилия: Амстердам отбелязва 750-ата си годишнина

Събитието се провежда на всеки 5 години от половин век насам

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  23:34 ч. 20.08.2025 г.

С красив парад на старинна флотилия - Амстердам отбелязва своята 750-а годишнина. В града се стекоха стотици платноходи, които бяха приветствани с оръдейни салюти при влизането им в пристанището.

Събитието се провежда на всеки 5 години от половин век насам, когато нидерландската столица е отбелязала своята 700-на годишнина.

Това е първият парад от 10 години насам, тъй като през 2020 г. беше отменен заради ковид-пандемията.

Събитието привлича стотици хиляди посетители. През следващите няколко дни те ще могат да се качат и на самите кораби, за да разгледат в какви условия са пътували мореплавателите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя

Майката на загиналото дете в Несебър: Първо се скъса единият колан, за стотни от секундата и вторият и той полетя
Пак инцидент с воден атракцион: 16-годишен пострада на „плаващ дюшек“ в Слънчев бряг

Пак инцидент с воден атракцион: 16-годишен пострада на „плаващ дюшек“ в Слънчев бряг
Борисов: Кое е страшно – да станем като Германия, Франция и Италия ли? Ползите от еврото ще се усетят догодина

Борисов: Кое е страшно – да станем като Германия, Франция и Италия ли? Ползите от еврото ще се усетят догодина
Майката на загиналото дете в Несебър пред bTV: Преди полета не получихме инструктаж

Майката на загиналото дете в Несебър пред bTV: Преди полета не получихме инструктаж

„Изведнъж животът се преобръща": Телевизионна водеща обяви, че е болна от рак (СНИМКИ)

„Изведнъж животът се преобръща": Телевизионна водеща обяви, че е болна от рак (СНИМКИ)
Тази сутрин
Снимка: "Нощ на ангелите": На Гребната база три дни Пловдив отново ще прави добро
"Нощ на ангелите": На Гребната база три дни Пловдив отново ще прави добро
Снимка: Нефтени петна колкото две Софии има в Черно море. До Калиакра има едно особено опасно
Нефтени петна колкото две Софии има в Черно море. До Калиакра има едно особено опасно
Снимка: Изложба в София показва мечтите на хора с психични затруднения
Изложба в София показва мечтите на хора с психични затруднения
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин