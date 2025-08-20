Нетаняху: Израел трябва да „спечели“ поколението Z на Запад

Израел трябва да положи сериозни усилия, за да спечели поколението Z и младите хора на Запад, каза израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за британския подкаст Triggernometry, пише БГНЕС. Изказването му идва на фона на драматичен спад в подкрепата за Израел сред младежите, докато протестите срещу действията в Газа се засилват в столиците на западни държави.

Според последното проучване на Gallup едва 6% от американците на възраст 18–34 години имат положително мнение за Нетаняху, а само 9% подкрепят военните действия на Израел в Газа.

Попитан дали Израел рискува да загуби подкрепата на западните правителства, когато поколението Z – родените между 1997 и 2012 г. – поеме властта, Нетаняху призна: „Ако ми казвате, че има работа за вършене по отношение на поколението Z и Запада – да.“

Премиерът заяви, че нарастващите антиизраелски настроения сред младите са част от „по-широка кампания срещу Запада“, като повтори своите неподкрепени твърдения за „организирана конспирация“ срещу Израел, без да уточни кой стои зад нея.

Междувременно напрежението в региона продължава да расте. Израелският министър на отбраната одобри план за превземане на Газа и разреши мобилизацията на около 60 000 резервисти, докато международните посредници настояват за примирие.