Нетаняху: Австралия предаде Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини своя австралийски колега Антъни Албанезе, че е „предал“ Израел, на фона на дипломатическите напрежения, след като Канбера обяви намерението си да признае държавата Палестина, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Историята ще запомни Албанезе за това, което е: слаб политик, който предаде Израел и изостави евреите в Австралия“, написа кабинетът на израелския премиер в X.