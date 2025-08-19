Нетаняху: Австралия предаде Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини своя австралийски колега Антъни Албанезе, че е „предал“ Израел, на фона на дипломатическите напрежения, след като Канбера обяви намерението си да признае държавата Палестина, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.
„Историята ще запомни Албанезе за това, което е: слаб политик, който предаде Израел и изостави евреите в Австралия“, написа кабинетът на израелския премиер в X.
