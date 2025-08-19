dalivali.bg
София
сега Краткотраен дъжд 22°
13 Облачно 23°
14 Облачно 24°
15 Облачно 24°
16 Облачно 23°
Последни
новини
Краткотраен дъжд
Космическо време

Последни новини

Решенията от Вашингтон: Разговор за гаранции за сигурност и план за среща Путин - Зеленски

Решенията от Вашингтон: Разговор за гаранции за сигурност и план за среща Путин - Зеленски
Да „летиш“ с 218 км/ч по АМ „Тракия“

Да „летиш“ с 218 км/ч по АМ „Тракия“

Инцидентът със загинало дете в Несебър: Изпратена ли е линейка без реанимационно оборудване?

Макрон: Путин е „хищник, чудовище пред вратите ни, което трябва да продължи да яде, за да оцелее"

Китайският дрон-лодка „Албатрос“ влезе в историята с проникване в окото на два тайфуна

Критично остава състоянието на майката и детето, ударени от АТВ в „Слънчев бряг“

Съдът реши: „Граф Игнатиево“ да изплати 160 хил. лв. на сина на загиналия пилот Валентин Терзиев

Магистрала „Хемус“ е блокирана, тежка катастрофа между тирове (ВИДЕО, СНИМКИ)

„Никой не може да игнорира тази бруталност“: Номинираха сръбските студенти за наградата „Сахаров“

„Върнете отвлечените деца“: Мелания Тръмп и Олена Зеленска отправиха морален ултиматум към Путин
Светът

Нетаняху: Австралия предаде Израел

Албанезе изостави евреите в Австралия, според премиерът на Израел

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:31 ч. 19.08.2025 г.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини своя австралийски колега Антъни Албанезе, че е „предал“ Израел, на фона на дипломатическите напрежения, след като Канбера обяви намерението си да признае държавата Палестина, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Историята ще запомни Албанезе за това, което е: слаб политик, който предаде Израел и изостави евреите в Австралия“, написа кабинетът на израелския премиер в X.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)

Задържаха мъж, заподозрян за убийството в Първомай (СНИМКИ)
Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър

Внезапно скъсване на въже на парашут уби 8-годишно дете в Несебър
Катастрофата на бул. „Константин Величков“: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние

Катастрофата на бул. „Константин Величков“: Шофьорът на автобуса е в много тежко състояние
Руски дронове поразиха складове на азербайджанската държавна петролна компания

Руски дронове поразиха складове на азербайджанската държавна петролна компания
Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен

Съпруга на полицай е убита в дома ѝ, въпрос на часове е извършителят да бъде заловен
Тази сутрин
Снимка: Плевен в предбедствено положение: Нови сондажи ще спасят ли положението?
Плевен в предбедствено положение: Нови сондажи ще спасят ли положението?
Снимка: Със залог от 12,40 лв.: Кой е най-новият тотомилионер в България?
Със залог от 12,40 лв.: Кой е най-новият тотомилионер в България?
Снимка: След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
След срещата Тръмп – Зеленски: Загуби ли войната Путин?
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин