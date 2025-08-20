Отново е избухнал пожар в бившето кино „Възраждане“ в София, съобщи БНР.

Последно в сградата на бул. „Христо Ботев“, до пл. „Възраждане, се помещаваше дискотека „Син Сити“.

Сигналът за пожара е подаден малко след 19 ч. На място са изпратени два противопожарни автомобила с 8 пожарникари.

Пристигналите на място служители са установили, че излиза дим от сградата. Огънят бързо е потушен, няма данни за пострадали.

Това е поредният пожар в тази сграда. Последният беше от ноември 2021 г.

Сградата дълго време е неизползваема, след като през 2016 г. „Син Сити“ спира да работи.

През 1992 г. сградата получава статут на паметник на културата от национално значение.

През 2003 г. обаче този статут е понижен до „паметник за сведение“, който задължава само запазването на фасадата или включването на нейни елементи при ремонт или ново строителство.

