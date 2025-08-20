„Ще се явят хиляди специалисти, които да говорят за регулация. Аз мога да кажа – регулацията е семейството. Най-големите кораби са потъвали заради техническа авария. От морската вода може да получи това нещо. Тези, които оперират това нещо, трябва да проверяват. Сега може да се вземат мерки, но няма да върнем детето“.

Това коментира председателят на ГЕРБ Бойко Борисов след трагичния инцидент в Несебър, при който 8-годишно дете падна от парашут заради скъсване на колани.

След тежкия инцидент стана ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

„Родителите могат да предотвратяват такива неща. Давам пример с мен снощи. Има едни тротинетки или какви са там. Като се прибирах от работа, моите така караха, че само като паркирах, взех тротинетката – нямат повече тротинетки. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Нито е осъзнато, нито знае, нито може. Пази Боже, стават инциденти. Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща, трябва да минават и медицински преглед. Могат да получат паник атака – това са 100 метра нагоре“, коментира още Бойко Борисов.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK