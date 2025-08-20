Израел одобри проект за селище, което да раздели Западния бряг и да погребе надеждата за палестинска държава

Израелското правителство даде днес окончателното одобрение за проект за еврейско селище на Западния бряг на река Йордан, което на практика ще раздели окупираната палестинска територия на две части и според палестинците и правозащитни организации може да убие надеждите за бъдеща палестинска държава, предаде „Асошиейтед прес“.

Проекто-името на селището е E-1, идеята за него се обмисля от повече от две десетилетия, но беше замразено поради натиск от страна на САЩ по време на предишните американски администрации. По-голямата част от международната общност смята израелското строителство на селища в Западния бряг за незаконно и пречка за мира.

Крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич, бивш лидер на заселниците, определи одобрението като упрек към западните страни, които през последните седмици обявиха плановете си да признаят палестинска държава. "Идеята за палестинска държава се заличава не с лозунги, а с действия. Всяко селище, всеки квартал, всяко жилище е още един пирон в ковчега на тази опасна идея", заяви той, цитиран от БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърля идеята за палестинска държава до Израел и казва, че ще запази неограничен контрол над окупирания Западен бряг, анексирания Източен Йерусалим и опустошената от войната ивица Газа – територии, които Израел завзема по време на войната от 1967 г. и които палестинците искат за своята държава.

Разширяването на израелските селища е част от все по-тежката реалност за палестинците в окупирания Западен бряг, докато вниманието на света е насочено към войната в Газа, отбелязва АП. Наблюдава се значително увеличение на нападенията на заселници срещу палестинци, изселвания от палестински градове, израелски военни операции и контролно-пропускателни пунктове, които ограничават свободата на движение, както и нападения на палестинци срещу израелци.

Повече от 700 000 израелски заселници живеят в момента в Западния бряг и Източен Йерусалим. E-1 се намира на важна локация, тъй като това е една от последните географски връзки между големите градове в Западния бряг – Рамала на север и Витлеем на юг.