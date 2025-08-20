Израел свиква 60 000 запасняци в подготовка за обявената пълна окупация на град Газа.

На други 20 000 военни се удължава срокът на служба.

От ръководството уточняват, че резервистите ще трябва да се явят следващия месец и че в офанзивата на Газа ще участват „основно опитни военни“.

Решението е знак, че въпреки дипломатическите усилия и международния натиск Тел Авив продължава с плана си за установяване на пълен контрол върху Ивицата.

Израел все още не е отговорил на последното предложение за примирие, прието от „Хамас“ в понеделник, като заяви, че „вече няма интерес от частични сделки“.

