Пътнически влак в Гърция, превозващ стотици хора се сблъска с идващ насреща товарен влак в северната част на страната рано тази сутрин. До момента се съобщава за 29 жертви и най-малко 85 ранени, съобщиха световните агенции.

Няколко вагона са дерайлирали, а поне три са избухнали в пламъци след сблъсъка близо до Темпе, малък град до долината, в която са разположени големи магистрални и железопътни тунели, на около 380 км северно от Атина.

A passenger train collided with an oncoming freight train in northern Greece early on Wednesday, killing 29 people and injuring at least 85, officials from Greece’s Fire Service said. https://t.co/1AcGiAUN7Y