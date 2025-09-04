Властите в Лисабон спряха още три функуляра, след като в сряда вечерта този по линия „Глория“ катастрофира, съобщи БТА.

Последните данни са за 17 загинали и 21 ранени при инцидента.

„По нареждане на кмета Карлош Моедаш вчера бе взето решение да се спре работата на другите два прочути фуникуляра „Бика“ и „Лавра“, както и този в Граса, за да се провери работата им и безопасността им“, обяви Маргарида Кащро, ръководителка на Службата за гражданска защита на Лисабон.

Полицията все още разследва причината за тежката катастрофа, близо до булевард „Авенида да Либердаде“ в португалската столица Лисабон.

По първоначална информация заради техническа повреда машината е тръгнала рязко надолу по склона и се е преобърнала.

Португалският вестник Observador съобщи, че едно от въжетата се е освободило по трасето на лифта, което е причинило загуба на контрол и сблъсък с близка сграда.

Свидетели разказват, че мотрисата се е ударила със страшна сила в сградата.

Фуникулярите в Лисабон са популярна атракция за туристите в Лисабон. Машините са нещо като влакче или лифт, което се използва за придвижване в трудни участъци, обикновено стръмни местности.

