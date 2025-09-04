Тежка катастрофа на пътя от село Радилово по посока за Пазарджик.

68-годишен водач на лек автомобил от град Пещера се е блъснал последователно в насрещно движещи се две други коли.

Пострадал е 68-годишният мъж, който е транспортиран за преглед в МБАЛ-Пазарджик.

Пътят е временно затворен от екипи на Районното управление Пещера и сектор „Пътна полиция“. Въведен е обходен маршрут през селата Радилово и Капитан Димитриево.

