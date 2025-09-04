Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин, научи bTV. До момента няма официална информация по случая.

По неофициална информация инцидентът е станал около 05.30 часа в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“. Кожухаров е направил забележка на шофьори, извършвали рискови маневри на пътя, които в последствие го нападнали и пребили.

Директорът на полицията е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност.

Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но лекарите са успели да го спасят.

В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

По неофициална информация от МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция „Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.

Кметът на Русе Пенчо Милков също потвърди новината във Фейсбук профила си.

„Шокиран и гневен съм! Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона“, написа той.

