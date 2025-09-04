dalivali.bg
София
сега Облачно 30°
16 Облачно 29°
17 Облачно 29°
18 Облачно 28°
19 Облачно 27°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

След побоя над директора на полицията в Русе: Даниел Митов и Мирослав Рашков пътуват към болницата

Вътрешният министър и главният секретар на МВР ще посетят директора на полицията в Русе в УМБАЛ „Канев“

Снимка: Facebook / УМБАЛ „Канев“

Емил Димитров

Публикувано в  15:20 ч. 04.09.2025 г.

След посегателството над директора на полицията в Русе - Николай Кожухаров, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и главният секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков пътуват за областния град.

За това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Те ще посетят УМБАЛ „Канев“, където е настанен за лечение пострадалият Николай Кожухаров.

Очакват се изявления в 19 часа днес в болницата.

Директорът на полицията в Русе е в болница след нападение

По неофициална информация инцидентът е станал около 05.30 часа в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“. Кожухаров е направил забележка на шофьори, извършвали рискови маневри на пътя, които в последствие го нападнали и пребили.

Директорът на полицията е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност.

Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но лекарите са успели да го спасят.

В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)

Почина Христина, блъсната от АТВ в "Слънчев бряг" (ВИДЕО)
4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)

4 жертви на жесток челен удар в Хасковско (ВИДЕО)
Google се срина, вижте къде (КАРТА)

Google се срина, вижте къде (КАРТА)
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски

Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
Трагедия в Гърция: Мъртва родилка е намерена на пода в дома си с новороденото й бебе, също починало

Трагедия в Гърция: Мъртва родилка е намерена на пода в дома си с новороденото й бебе, също починало
Тази сутрин
Снимка: Има ли следи от голямата черна котка, заснета в Дупнишко?
Има ли следи от голямата черна котка, заснета в Дупнишко?
Снимка: Гроздан Караджов: Няма доказателство за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Гроздан Караджов: Няма доказателство за заглушаване на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен
Снимка: Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Кметът на Перник: В Плевен сякаш местната власт стои встрани от проблема с безводието
Лице в лице
Снимка: Валентин Радев, Милко Палангурски и Красимир Каракачанов са гости в "Лице в лице"
Валентин Радев, Милко Палангурски и Красимир Каракачанов са гости в "Лице в лице"
Снимка: Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Опасни игри: Селфи на върха на 200-метров кран
Снимка: Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Игра на вотове: За стабилността на кабинета „Желязков“
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест