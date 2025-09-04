Извънредно заседание на Транспортната комисия в Общината заради инцидента с дерайлиралия трамвай. Изслушват изпълнителният директор на Столичния електротранспорт след като стана ясно, че преди да излезе от релси машината е била оставена без контрол от ватмана, а това, оказва се, е практика.



Съветниците се обединиха около това, че вината за тежкия инцидент не може да бъде поета изцяло от ватмана, въпреки че категорично не е спазил протокола при слизане от мотрисата. Той е водач с около 30 годишен стаж.

Те припомниха, че такива слизания има и по служебни ангажименти, като превключване на стрелки.

По думите на директора на Столичен електротранспорт една от мотрисите, участвала в инцидента, ще може да бъде ремонтирана, докато другата ще бъде използвана за резервни части. Материалните щети ще бъдат покрити от застраховател, както и ще се търси отговорност от задържания 22-годишен мъж, дръпнал ръчката на трамвая.



"Щетите за дружеството са около 25 хил лева. Единият подлежи на ремонт, другият ще се използва за резервни части", каза Евгени Ганчев, директор на Столичен електротранспорт

А за последните две години се отчита ръст на произшествията с транспортните средства на Столичен електротранспорт.