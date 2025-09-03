Ватманът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата. Това показва предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозното средство, се посочва в позиция на Столичния електротранспорт във връзка с вчерашния инцидент в София, при който трамвай се удари в подлез.

Има информация за неизвестни лица в близост до кабината на мотрисата. Секунди по-късно превозното средство потегля, без водачът да се намира в него.

"На база установеното до момента нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата", посочват от Столичния електротранспорт.

Инцидентът е незабавно предаден на органите на реда – МВР и прокуратурата, които извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.

Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад, посочват от Столичния електротранспорт.

Въвеждат се незабавни мерки за повишаване на сигурността, включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми.

„Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите. Дружеството поема пълна отговорност за извършване на обективна проверка, прозрачност пред обществото и въвеждане на ефективни мерки, които да предотвратят подобни инциденти в бъдеще“, посочват от Столичния електротранспорт.

