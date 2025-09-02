Трамвай дерайлира и се удари в подлез - подозират, че е управляван от младежи (СНИМКИ)

Трамвай по линия 22 дерайлира и се удари в подлез в София. Сигналът за инцидента е получен около 5 ч., уточниха от СДВР. По информация на bTV се предполага, че той е управляван безконтролно от младежи.

Трамваят не е могъл да вземе завоя към булевард "Ситняково", дерайлирал е и се е ударил в подлеза откъм ул. "Цар Иван Асен". При инцидента няма пострадали.

Подлезът е почти изцяло разрушен, ударени са и седем автомобила

Подлезът е почти изцяло разрушен. Има щети и по седем паркирани автомобила.

На място има две линейки, две полицейски коли и екипи на пожарната. Движението в района е затруднено.

По информация на bTV ватманът е слязъл на спирката, за да си вземе кафе, когато трамваят е тръгнал. Разследват се причини за външна намеса.

Емил Михайлов, началник на аварийната служба към Столичния електротранспорт, също потвърди информацията, че ватманът е слязъл да си вземе кафе.

„Водачът е казал, че е взел всички необходими мерки, за да се обезопаси трамвая от самопотегляне. Информацията за чужди хора около трамвая не може да бъде потвърдена, преди да се прегледат камерите“, каза Михайлов.

По думите му необучен човек не може да потегли с трамвай. Според него има външна намеса, но на този етап не може да се твърди нищо със сигурност.

