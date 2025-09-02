Записът от кабината на ватмана на трамвая, който се заби рано тази сутрин в подлеза на Румънско посолство в София, показва ръка, която посяга и бута скоростния лост.

"На записите се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана", съобщи председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков, цитиран от БГНЕС.

По думите му засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч.

"Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт", добави Таков.

Инцидентът се случва рано тази сутрин. Около 4:30 ч. трамвай номер 22 излиза от релсите, помита подлез и удря паркираните по улицата коли. По информация на bTV трамваят е бил с включена пълна тяга при пристигането на органите на реда.

"Ватманът е оставил без контрол мотрисата, отивайки за кафе. В момента криминално-оперативната група на СДВР изяснява всички обстоятелства, за да си отговорим на въпроса дали е имало друг човек вътре и негова намеса, за да тръгне с такава скорост и да направи такива огромни щети, които виждате на подлеза. Аз лично си задавам въпроса - тези лица кога са излезли от трамвая, защото трамваят при движение е със затворени врати. При тази скорост къде са слезли тези лица“, каза Красимир Димитров от „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

Председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков е категоричен, че подобни инциденти не трябва да бъдат допускани, каквато и да се окаже причината за дерайлиралия трамвай.

"За огромен късмет, няма пострадали хора. Щетите обаче са много големи", коментира той и добави, че при всички положения има нарушение на процедурата и че ватманът няма право да оставя трамвая без надзор.

Кметът на София Васил Терзиев е разпоредил незабавна проверка по случая.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK