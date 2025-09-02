Трамвай се удари в подлез: Основната версия е външна намеса, не изключват и човешка грешка

Трамвай дерайлира в района на Румънското посолство в София, вряза се в подлез и удари няколко коли. Няма пострадали хора. В трамвая не е имало пътници.

Причините за инцидента се изясняват. Проверява се версията, че след като ватманът е слязъл да си купи кафе, младежи са подкарали трамвая.

Хронологията на инцидента

Около 4:30 ч. тази сутрин трамвай номер 22 излиза от релсите, помита подлез и удря паркираните по улицата коли, едната от които е на Мирослав.

„Звъннаха ми от районното и дойдохме на място. Щетите са отпред и отзад, бронята е смачкана“, разказва той.

„Мъжът ми се е събудил от тътен, който му е приличал на самолет или взрив. Живеем наблизо и за щастие колата ни е паркирана другаде, но понякога паркираме тук“, разказва Йоана Бонева.

Основната версия, по която разследващите работят, е външна намеса. Не се изключва обаче и възможността за човешка грешка.

„Водачът е казал, че е взел всички необходими мерки, за да обезопаси трамвая от самопотегляне. Информацията за чужди хора около него не може да бъде потвърдена, преди да се прегледат камерите. Необучен човек не може да потегли“, коментира Емил Михайлов, началник на аварийната служба към Столичния електротранспорт.

Трамваят е бил с включена пълна тяга

По информация на bTV трамваят е бил с включена пълна тяга при пристигането на органите на реда.

"Ватманът е оставил без контрол мотрисата, отивайки за кафе. В момента криминално-оперативната група на СДВР изяснява всички обстоятелства, за да си отговорим на въпроса дали е имало друг човек вътре и негова намеса, за да тръгне с такава скорост и да направи такива огромни щети, които виждате на подлеза. Аз лично си задавам въпроса - тези лица кога са излезли от трамвая, защото трамваят при движение е със затворени врати. При тази скорост къде са слезли тези лица“, каза Красимир Димитров от „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

Кметът на София Васил Терзиев е разпоредил незабавна проверка по случая.

„Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно, със съдействието на прокуратурата“, заяви Терзиев.

Трамваите се движат по график. Движението по ул. "Цар Иван Асен" обаче остава затруднено и се регулира от полицията.

