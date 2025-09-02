Васил Терзиев: Инцидентът с трамвая е тревожен, изисках пълна проверка и преглед на записите

"Случаят от тази сутрин, когато трамвай дерайлира пред жилищен блок и удари няколко автомобила, е тревожен и разбираемо събуди много въпроси сред хората. Най-важното е, че няма пострадали граждани", каза кметът на София Васил Терзиев.
"Екипите за аварийни дейности на Столична община реагираха незабавно и бяха на място, за да окажат помощ и да обезопасят района. Веднага разпоредих проверка на „Столичен електротранспорт“ и изисках пълна информация от ръководството, включително преглед на записите от камерите в трамвая", заяви Терзиев.
"Гражданите на София имат право на яснота и конкретни отговори, а не на предположения", допълни той.
По думите му сигурността на хората е приоритет.
"Ако се установи човешка грешка, ще настоявам за конкретни последствия и по-строг контрол върху спазването на правилата от всички водачи. Ако е имало външна намеса, отговорността ще бъде потърсена безкомпромисно със съдействието на прокуратурата", категоричен бе Терзиев.
Столичният кмет ще изиска и спешни мерки за гарантиране на безопасността на градския транспорт, тъй като "гражданите трябва да се движат спокойно и с доверие, че системата работи за тяхната сигурност."
