Общински съветници: Ватманите нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка

„Хора, които са гледали записа, разказаха, че две лица обикалят трамвая. При прозореца, който е бил отворен, се намира лоста за управление, с който се дава посока напред да се движи трамваят. От камерите вътре в кабината ясно се вижда, че една ръка посяга, бута лоста и трамваят тръгва“, разказа в „Тази сутрин“ общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев.

Той се движи две спирки под наклон надолу към Румънското посолство и набира скорост. На кръстовището на „Ситняково“ и ул. „Шипченски проход и „Цар Иван Асен Втори“ вече се движи с 80 км/ч. В този участък трамваите се движат с около 40 км/ч.

„Заради високата скорост двете мотриси излизат от релсовия път. Те са по 19 тона – тоест 38 тона машина се движи през кръстовището. Ако долу в подлеза е имало човек, е щял да загине на място“, каза Ставрев.

Има потвърждение от СДВР, че едно от лицата е задържано. То е потвърдило данните, които стават ясни от камерите вътре в кабината на ватмана и е признал вината си. Търси се второто лице.

„Възрастта им все още не се знае, но най-вероятно са под 18 години, което означава, че най-вероятно вината ще поеме от ватмана. Да, той има вина, защото оставя машина 38 тона без надзор, което няма право да прави. Но има и други отговорни, а децата няма да понесат кой знае каква отговорност“, обясни общинският съветник от ПП-ДБ.

„Отвореният прозорец, откъдето е извършена намесата, е на височина 1,50 м. Това дава възможност на по-висок човек, дори без помощ, да извърши нещо подобно. Ясно е за всички, че не ватманът е предизвикал това нещо да се случи“, коментира от своя страна Иван Кирилов, общински съветник от БСП.

„Да, грешка от негова страна. Има едно копче, което дава възможност на този контролер да работи. То не е приведено в режим нула – тоест да блокира контролера за управление. Това е дало възможност на някой да бръкне и да направи тази беля“, каза още Кирилов.

Лицата са се опитали първо да влязат през предната врата, но тя е била затворена. Тогава са отишли при отворения прозорец, уточни той.

„Предстои разследването да покаже каква е била целта им – да извършат подобна вандалщина или да оберат вещите на ватмана. Това предстои да се докаже, но каквото и да се е случило показва в днешно време какво е възпитанието на нашите деца“, коментира Иван Кирилов.

„Тези трамваи нямат и сигнален бутон, който ако не се натиска периодично от ватмана, превозното средство спира. Това е главният проблем на този вид трамваи. Ако имаше тази система, би предотвратила подобен инцидент и трамваят щеше да спре“, обясни общинският съветник от БСП.

Грешка е и това, че прозорецът е оставен отворен, допълни Симеон Ставрев.

„Тук стигаме и до вината на ръководството на дружеството, защото от изказвания на различни техни представители вчера става ясно, че редовно се случва ватманите да оставят машини по 40 тона“, посочи Ставрев.

„Не се спазва елементарен стандарт за сигурност. Шефовете на Електротранспорта знаят, че има подобни ситуации – ватманите слизат, защото нямат подходящи условия да си купят кафе и закуска на начална и крайна спирка“, каза общинският съветник от ПП-ДБ.

„Между 8 и 10 часа са работните смени и проблемът е, че невинаги на крайна спирка е възможно да си ползват регламентираната почивка, защото по време на движение са натрупали някакво закъснение вследствие на трафика, на някакви други външни обстоятелства. Отиват на крайна станция и трябва да тръгнат обратно. Всичко това води до някакво изнервяне и напрежение и те се възползват от моменти, в които преценят, че на дадени спирки могат да си купят нещо за хапване, кафе и др.“, обясни Кирилов.

По думите на общинските съветници това не е позволено, но се случва и затова трябва да се спазват елементарни стандарти за сигурност. Според Ставрев ръководството на Столичния електротранспорт е длъжно да поставя тези елементарни стандарти.