Делото за тежката катастрофа с трамвайната композиция, образувано от СДВР, е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, научи bTV от неофициални източници.

Причината е, че в хода на разследването са събрани доказателства за умишлени действия и евентуално извършени престъпления, които са от компетенциите на градската прокуратура.

През целия ден, полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели. Засега не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самият ватман, който е оставил без надзор дерайлиралия трамвай.

Председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков каза за bTV, че на кадрите от камерите в трамвая се виждат две млади лица, които дърпат ръчката на трамвая и той потегля.

Таков каза, че разполага с информация, че има един задържан по случая, който е обяснил на полицията това, което се вижда от камерите и е признал вината си. Другият извършител още се издирва, добави Иван Таков.

Следствените действия продължават, като повече подробности от разследващите се очакват през утрешния ден.

Инцидентът се случва рано тази сутрин. Около 4:30 ч. трамвай номер 22 излиза от релсите, помита подлез и удря паркираните по улицата коли. По информация на bTV трамваят е бил с включена пълна тяга при пристигането на органите на реда.

Причините за инцидента се изясняват. Проверява се версията, че след като ватманът е слязъл да си купи кафе, младежи са подкарали трамвая.

За щастие в трамвая не е имало пътници и няма пострадали. Превозното средство обаче се е врязало в подлеза и е помело няколко коли.

