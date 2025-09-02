Делото за тежката катастрофа с трамвайната композиция, образувано от СДВР, е прехвърлено от Софийската районна прокуратура в Софийската градска прокуратура, научи bTV от неофициални източници.

Причината е, че в хода на разследването са събрани доказателства за умишлени действия и евентуално извършени престъпления, които са от компетенциите на градската прокуратура.

През целия ден, полицията е преглеждала записи от камери, водени са разпити със свидетели. Засега не е ясно спрямо колко лица ще бъдат повдигнати обвинения, включително дали сред обвиняемите няма да се окаже и самият ватман, който е оставил без надзор дерайлиралия трамвай.

Инцидентът с трамвай в София: Запис от кабината на ватмана показва ръка, която бута скоростния лост

Председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков каза за bTV, че на кадрите от камерите в трамвая се виждат две млади лица, които дърпат ръчката на трамвая и той потегля.

Таков каза, че разполага с информация, че има един задържан по случая, който е обяснил на полицията това, което се вижда от камерите и е признал вината си. Другият извършител още се издирва, добави Иван Таков.

Следствените действия продължават, като повече подробности от разследващите се очакват през утрешния ден.

Трамвай се удари в подлез: Основната версия е външна намеса, не изключват и човешка грешка

Инцидентът се случва рано тази сутрин. Около 4:30 ч. трамвай номер 22 излиза от релсите, помита подлез и удря паркираните по улицата коли. По информация на bTV трамваят е бил с включена пълна тяга при пристигането на органите на реда.

Причините за инцидента се изясняват. Проверява се версията, че след като ватманът е слязъл да си купи кафе, младежи са подкарали трамвая.

За щастие в трамвая не е имало пътници и няма пострадали. Превозното средство обаче се е врязало в подлеза и е помело няколко коли.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK